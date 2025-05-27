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        Haberler Ekonomi Girişimcilik TCMB'den Papara açıklaması: Fonlar güvence altında - Girişimcilik Haberleri

        TCMB'den Papara açıklaması: Fonlar güvence altında

        Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Papara'nın uygulamasında kullanıcılar herhangi bir işlem yapamıyor. Özellikle sistemdeki mevduatların başka hesaplara geçirilememesi kullanıcıları endişelendirdi. Merkez Bankasından yapılan açıklamada banka hesaplarındaki fonların güvence altında olduğu ifade edilerek "Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:56
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        Yasa dışı bahis operasyonuyla gündeme gelen Papara'nın siteminde çöküş yaşandı. Milyonlarca kullanıcı paralarını Papara sisteminden başka hesaplara transfer edemezken, ödemelerini de gerçekleştiremiyor.

        Firmadan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ancak bugün yaşananların ardından çok hızlı bir cevap gelmesi de beklenmiyor.

        8 MİLYON ÖN ÖDEMELİ KART

        Papara'nın sitesinde yer alan bilgiye göre uygulamanın 23 milyon tekil kullanıcısı ve 8 milyon ön ödemeli kart müşterisi bulunuyor.

        Bu sabah Türkiye'nin tanınan ödeme kuruluşları arasında yer alan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın arasında olduğu 13 şüpheli hakkında “yasa dışı bahis” soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

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        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu

        8 şirkete el konularak kayyum atandı. Savcılığın bilgi notunda, Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olunduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı.

        5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu belirterek, "Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu" dedi

        MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

        Açıklama Merkez Bankasından yapıldı. Yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

        İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

        6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

        TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.

        Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir.

        Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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