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        Haberler Dünya Medvedev'den Trump'a yanıt: Bildiğim tek kötü şey 3. Dünya Savaşı | Dış Haberler

        Medvedev'den Trump'a yanıt: Bildiğim tek kötü şey 3. Dünya Savaşı

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili açıklamasına yanıt verdi. Medvedev "Gerçekten kötü olan tek bir şey biliyorum; III. Dünya Savaşı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.05.2025 - 22:09 Güncelleme: 27.05.2025 - 23:48
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        Medvedev'den Trump'a yanıt
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        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından cevap verdi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşle oynadığını ifade etmiş ve kendisi olmasaydı Rusya'nın başına pek çok kötü şeyin geleceğini belirtmişti.

        Dmitry Medvedev, Trump'a X hesabı üzerinden yanıt verdi.

        Medvedev "Gerçekten kötü olan tek bir şey biliyorum; o da III. Dünya Savaşı. Umarım Trump, bunu anlar" şeklinde konuştu.

        TRUMP'IN AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin başkan olmaması halinde Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceğini savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ateşle oynuyor." ifadesini kullandı.

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        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi.

        Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.

        Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

        ABD'DEN AÇIKLAMA

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını yakından takip ettiklerini belirterek, hem Moskova'ya hem de Kiev'e "bölgede gerilimi daha fazla artırmamaları" çağrısında bulundu.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, düzenlediği basın brifinginde, Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya'nın hafta sonu Ukrayna'ya düzenlediği saldırıları yakından takip ettiklerini ve sivil kayıplarından endişe duyduklarını söyleyen Bruce, "Bu hava saldırılarının, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yönelik en büyük hava saldırısı olduğuna dair haberleri takip ediyoruz. Dualarımız kurbanlar ve aileleriyle birliktedir. İtidal çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeyi çok istediğini ve bu sürecin uzamasından dolayı rahatsız olduğunu kaydeden Bruce, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldığı sosyal medyadaki paylaşımlarına atıf yaptı.

        Bruce, iki ülke arasında doğrudan görüşmeler için bir kez daha çağrıda bulunduklarını ifade ederek, "Başkan adil, kalıcı ve sürekli bir barışa götürecek her türlü mekanizmayı, Rusya-Ukrayna anlaşmazlığına askeri çözüm olmadığını ve diplomatik çözümün gerekli olduğu her türlü mekanizmayı desteklemektedir." değerlendirmesini yaptı.

        *Fotoğraf: Dmitry Astakhov

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