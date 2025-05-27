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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de elde ettiği 2'nci şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-lacivertli basketbolcuları taşıyan üstü açık otobüs Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan hareket ederek Bağdat Caddesi'ne ve ardından Göztepe Parkı'na ulaştı. Fenerbahçeli taraftarlar yol boyunca meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verip büyük coşku yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 20:44 Güncelleme: 27.05.2025 - 22:30
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        • 1

          Avrupa'da tarih yazarak tüm Türkiye’yi gururlandıran Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Euroleague şampiyonluk kutlamaları kapsamında bugün binlerce taraftarıyla buluştu.

        • 2

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra saat 17.00’de üstü açık otobüsle hareket eden sarı-lacivertli kafile, Bağdat Caddesi boyunca büyük bir sevgi seli eşliğinde Göztepe Parkı'na ulaştı.

        • 3

          Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, adeta sarı-lacivert bir kortej oluşturdu.

        • 4

          Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti. Teknik heyet ve oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

        • 5

          Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde turunu tamamladı.

        • 6

          HAYES-DAVIS'TEN TÜRKÇE AÇIKLAMA

          Bu arada Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Nigel Hayes-Davis, kutlamalar sırasında taraftarlara Türkçe konuşma yaptı.

        • 7

          Hayes-Davis, cep telefonundan okuduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

          "THY Euroleague şampiyonuyuz. Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık ama bu sadece bir kupanın değil, bir duruşun, bir inancın ve bir karakterin zaferi. Bu başarı, sadece bir koçun taktiğiyle ya da oyuncuların yeteneğiyle gelmedi. Bu seviyeye, yalnızca sportif başarıyla gelinmez. Bu başarı; inanan bir takımın, vazgeçmeyen bir camianın ve her zaman yanımızda olan siz büyük taraftarımızın eseridir.

        • 8

          Bu kupa, Fenerbahçe'nin sahip olduğu değerleriyle kazanıldı, sadece oynayarak değil. Çok çalışarak, birbirimize inanarak, asla dağılmayarak, vefayı unutmadan, birlikle, omuz omuza yürüyerek ve adil olarak… Fenerbahçe, sadece bir kulüp değil; bir tavır, duruş ve ilkedir.

        • 9

          Büyük önder, büyük lider Atatürk'ün de dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' ve 'Zafer bir inanç işidir, inanmayanların zaferi yoktur'."

        • 10

          İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamasından kareler...

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