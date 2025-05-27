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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim | Son dakika haberleri

        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim

        Tekirdağ'da eşini ütüyle darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıs, "Herkes bir şeyini kaybetti ama ben 18 yılımı paylaştığım diğer yarımı kaybettim" diyerek kendini savundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:58
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        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
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        Tekirdağ'da eşi Elif Dim'i (38) darbedip, başına ütüyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Hasan Dim (46), "Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Evet herkes bir şeyini kaybetti ama ben 18 yılımı paylaştığım diğer yarımı kaybettim. Ben eşimi ütü ile öldürmedim. Ütünün alt tarafı zaten kırıktı bunu ben de biliyorum, o evde yaşayan herkes de biliyor. Ben ütüyü yerden alıp komodinin üstüne koydum" dedi.

        "ANNENİ ÖLDÜRDÜM"

        Olay, 23 Ağustos 2024 gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim arasında, evde çocukların bulunmadığı sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Dim, eşi Elif Dim’i darbederek öldürdü. Ardından evden çıkan Hasan Dim, mahallede bulunan kahvehanede çalışan oğlu A.E.D’nin (17) yanına giderek, "Anneni öldürdüm" diyerek uzaklaştı. Eve giden oğlu, annesini hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Elif Dim'in darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

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        3 GÜN SONRA YAKALANDI

        Olaydan sonra kaçan ve güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Hasan Dim, 3 gün sonra kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), motosikletle kaçmaya çalışan Dim'i durdurup, teslim olmasını istedi. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, ‘Gelmeyin kendimi keser öldürürüm" dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

        "BAŞINA ÜTÜ İLE VURDU"

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Hasan Dim hakkında hazırladığı iddianamede, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İddianamede Elif Dim'in, eşinin telefonla başka kadınla mesajını görmesi üzerine tartışma yaşadığı belirtilerek, Dim'in karısına tehdit ve küfürlü mesajlar gönderdiği kaydedildi.

        İddianamede, "Evin içerisinde elleriyle ve ütü ile maktulün baş bölgesine birçok kez vurduğu, maktulü evin banyo kısmına götürerek yine burada maktulü darbetmek suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği, şüphelinin savunmasında iki kez tokat attığını öldürme niyetinin olmadığını belirtmiş ise de; otopsi raporuna göre maktulün yüz ve baş bölgesinde yoğun darp izlerinin bulunması, olay yerinde sapı kırık taban kısmında kan izleri bulunan ütü bulunmuş olması ve olay yerinin dağınık olması, şüphelinin ifadesinde maktul uyanmayınca hemen 112'yi aradığını belirtmesine rağmen kamera görüntülerine ve 112 kayıtlarına göre evden ayrılarak oğlu A.E.D’yi saat 20.40'ta ikamete bıraktığı hususları nazara alınarak öldürme kastıyla hareket ettiğinin değerlendirildiği, yine şüphelinin maktule saat 16:44 sıralarında tehdit mesajı göndermiş olması nazara alınarak eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği bu şekilde şüphelinin üzerine atılı 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçunu işlediği kamera görüntüleri, imaj inceleme raporu, otopsi tutanağı, beyanlar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakta" denildi.

        "ÜTÜNÜN ALT TARAFI ZATEN KIRIKTI"

        Hasan Dim'in yargılanmasına Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Dim, ölen Elif Dim'in babası Mustafa Yörük, annesi Nurgül Yörük, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık Dim, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben eşimi tasarlayarak öldürmedim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Evet herkes bir şeyini kaybetti ama ben 18 yılımı paylaştığım diğer yarımı kaybettim. Ben eşimi ütü ile öldürmedim. Ütünün alt tarafı zaten kırıktı bunu ben de biliyorum, o evde yaşayan herkeste biliyor. Ben ütüyü yerden alıp komodinin üstüne koydum. Ne ben katilim ne de büyük oğlum benden şikayetçi olmadığı için hain. Yargılanma süresince adil yargılandığımı düşünüyorum. Taktir mahkemenizindir" diye konuştu.

        Elif Dim'in ailesinin avukatları, sanık Hasan Dim'in hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını isterken, Hasan Dim'in avukatı savunma için ek süre istedi. Mahkeme, Hasan Dim'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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