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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 29° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 36° Trabzon Bulutlu 26° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 31°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.