Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para Son dakika haberi: Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı! 2022 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 9'da sabit bıraktı

Giriş: 22.12.2022 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı! 2022 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını açıkladı. PPK beklentilere paralel bir şekilde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı.

PPK son olarak geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan indirerek iki yılın ardından tek haneye çekmişti. Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi geldi.

'KÜRESEL TALEBE İLİKİN ARTAN RİSKLER'

Kurulun, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirdiği belirtilen PPK karar metninde "Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Detaylar geliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Mevduat dolarizasyonu geriledi'
'Mevduat dolarizasyonu geriledi'
Katar'dan 10 milyar dolar geliyor
Katar'dan 10 milyar dolar geliyor
Bugün gözler Merkez Bankası'nda
Bugün gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararından kura sınırlı etki
Faiz kararından kura sınırlı etki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.