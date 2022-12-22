Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı! 2022 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını açıkladı. PPK beklentilere paralel bir şekilde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı.

PPK son olarak geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan indirerek iki yılın ardından tek haneye çekmişti. Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi geldi.

'KÜRESEL TALEBE İLİKİN ARTAN RİSKLER'

Kurulun, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirdiği belirtilen PPK karar metninde "Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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