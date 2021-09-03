Merakı sonu oldu!

İHA

Hatay'ın Erzin ilçesine Gülhan Kenanoğlu (17), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'nde meydana geldi. Gülhan Kenanoğlu, ailesinin bir yakınlarının düğününe gitmesinin ardından, "Siz gidin ben daha sonra gelirim" dedi. Ardından evde bulunan tüfeği eline alan Kenanoğlu, tüfeğin ateş alması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.