Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Nişantaşı City’s, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Mehmet İlhan Gülay, Ekrem İmamoğlu'nun da tutukluları arasında olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü mali suçlar kapsamında tutuklanmıştı

REKLAM advertisement1

Nişantaşı City’s, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Gülay’ın tutuklama nedeni ise Ataşehir İçerenköy’deki Carrefour marketin üzerinde olduğu devasa arsada Gülaylar-Kalyon İnşaat işbirliği ile başlatıldığı kamuoyuna yansıyan 1000 konutluk lüks rezidans inşaatı yapmak için rüşvet verdiği iddiasıydı. Habertürk'e açıklama yapan Kalyon İnşaat yetkilileri ise söz konusu projede yer almadıklarını bildirmişti.

İBB İLE PROTOKOLE ZORLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Üçüncü kez verdiği ifadesinde Gülay, İmamoğlu seçildikten sonra, kardeşiyle birlikte İmamoğlu'nu ziyaret ettiklerini, İmamoğlu'nun ise sorunları Yakup Öner, Yavuz Erkut ve Buğra Gökçe ile çözmelerini söylediğini ve onların kararlarının nihai talimatları olduğunu belirtti. İfadesinde İBB ile protokole zorlandığını öne süren Gülay, İBB'ye yaklaşık 10 milyon dolar değerinde taşınmaz bağışlamak zorunda bırakıldıklarını iddia etmişti. Gülay, İBB'ye devredilen 60 dönümlük araziye bir cami inşa etmelerinin de istendiğini öne sürmüştü.

Gülay, "İBB’nin bu eylemleri beni de mağdur etmiştir. Beni mağdur edenlerden şikayetçiyim" demişti.