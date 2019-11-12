Uzun süredir Kaçış Sendromu hastalığıyla pençeleşen Mehmet Ali Erbil, 235 günlük yoğun bakım sürecinden çıkmıştı.

Ekranlara dönmeye hazırlandığını da açıklayan Erbil, tekrar rahatsızlanınca yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ünlü şovmen bugün omurilik ameliyatı olacak. Apar topar ameliyat olmasına karar verilen Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak. Mehmet Ali Erbil'e bu zorlu sürecinde abisi Mustafa Erbil ile yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik ediyor.

BİR HAFTADA İKİ KEZ HASTANELİK OLMUŞTU

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmış, tedavisi bittikten sonra da taburcu edilmişti. Önceki gün de iki beyin damarından tıkanıklık olduğu öğrenilen Erbil, yoğun bakıma kaldırılmıştı.