Meclis Başkanı Şentop'tan '1 Mayıs' mesajı

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TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesaplarından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Şentop mesajında, "Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında rol üstlenen, el ele verip geleceği inşa eden tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.