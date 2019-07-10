Son dakika! MEB açıkladı: Teneffüs süreleri uzadı - Teneffüs süresi ne kadar oldu?

‘Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik’e göre; ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak.

69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek. Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi aldığı kurum olarak belirtilirken yeni düzenlemeye göre bu 36-68 aya çıkarıldı. Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu.