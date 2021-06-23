McAfee'nin kurucusu hücresinde ölü bulundu

Vergi kaçırma suçundan aranan Amerikalı antivirüs yazılımcısı 75 yaşındaki John McAfee, İspanyol Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesine izin vermesinin ardından Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu.
Katalan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Brians 2 adlı cezaevindeki güvenlik personeli, 75 yaşındaki McAfee'yi diriltmeye çalışsa da başarılı olamadı.
İspanya Ulusal Mahkemesi, antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin, 30 yıla kadar hapis cezası gerektiren vergi bağlantılı suçlardan arandığı ABD'ye iadesini onaylamıştı. Karar temyize açıktı ve İspanyol hükümetinin onaylaması gerekiyordu. McAfee ise kendine yöneltilen suçlamaların 'siyasi amaçlı' olduğunu savunuyordu.
McAfee'nin ölümü sonrası ABD'nin Memphis kentindeki ABD Savcılığı yorum yapmaktan kaçındı. Madrid'deki ABD büyükelçiliği de yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.
İngiliz gazetesi The Independent'a verdiği röportajda McAfee, İspanyol hapishanesinde yaşama deneyiminin "büyüleyici bir macera" olduğunu ve bir daha ABD'ye dönmemeyi planladığını söylemişti.
John McAfee, 30 Kasım 2019'da resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, ABD'li görevlilerden "Senin için geliyoruz" mesajları aldığını söylemişti.
"ABD yetkililerinden "Senin için geliyoruz McAfee! Seni öldüreceğiz" diyen ince mesajlar alıyorum. Her ihtimale karşı bugün bir dövme yaptırdım. Kendim intihar ettiysem, yapmadım, öldürüldüm. Sağ kolumu kontrol edin"
— John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019
ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.
"Milyonlarca dolar vergi ödediğini ancak vergi dairesindeki yolsuzlukla ilgili şikayette bulunduğu için siyasi baskının kurbanı olduğunu" ileri süren McAfee'nin ABD'de suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alacağı iddia ediliyordu.
John McAfee, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalanmıştı.
İngiltere pasaportu taşıdığı ifade edilen McAfee, geçen temmuzda Dominik Cumhuriyeti'nde yatıyla seyahat ederken yakalanmış ancak adli makamlarca serbest bırakılarak İngiltere'ye gitmişti.
McAfee'nin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da intihar olasılığı üzerinde durulduğu bilgisi paylaşıldı.
İspanyol mahkemesi, McAfee'nin ABD'ye iadesinden yana karar vermişti.
John McAfee ayrıca McAfee Crypto Team'in kurucusuydu ve kripto paraların önemli bir destekçisiydi. ABD'li yetkililer kripto paralardan büyük paralar kazandığını tahmin ediyordu. Ancak McAfee Twitter hesabında sabitlediği tweetinde bu iddiaya cevap olarak “ABD kripto paraları sakladığıma inanıyor. Keşke saklasaydım ancak elimdeki kripto paraların hepsi McAfee takımı tarafından eritildi. Kalan tüm varlıklarıma da el konuldu. Arkadaşlarım benle ilişkilendirilmekten korktuklarından buharlaştı. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyden pişman değilim” ifadelerini kullandı.
McAfee, 2017 sonu ve 2018 başında kripto para yatırımcılarının en yoğun takip ettiği isim haline gelmişti. Twitter üzerinden tavsiye ettiği kripto paralar dakikalar içinde yüzde 200-300 değer kazanıyordu. Ardından benzer bir hızla da düşüyordu. Bu sebeple bugün Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a yöneltildiği gibi mcAfee'ye piyasa manipülasyonu suçlaması yöneltiliyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!