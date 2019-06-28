Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.35 artışla 4 milyon 22 bin 254 oldu.

5 AYDA 12 MİLYON 757 BİN TURİST GELDİ

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 oldu.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI YILLAR % DEĞİŞİM ORANI AYLAR 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 OCAK 1 055 474 1 461 570 1 539 496 38,48 5,33 ŞUBAT 1 159 833 1 527 070 1 670 238 31,66 9,38 MART 1 587 007 2 139 766 2 232 358 34,83 4,33 NİSAN 2 070 322 2 655 561 3 293 176 28,27 24,01 MAYIS 2 889 873 3 678 440 4 022 254 27,29 9,35 HAZİRAN 3 486 940 4 505 594 29,21 TEMMUZ 5 075 961 5 671 801 11,74 AĞUSTOS 4 658 463 5 383 332 15,56 EYLÜL 4 076 630 4 792 818 17,57 EKİM 2 992 947 3 755 467 25,48 KASIM 1 652 795 1 966 277 18,97 ARALIK 1 703 789 1 950 705 14,49 TOPLAM 32 410 034 39 488 401 21,84 5 AYLIK TOPLAM 8 762 509 11 462 407 12 757 522 30,81 11,30

NİSAN AYINDA ARTIŞ YÜZDE 24 OLMUŞTU

Gelen turist sayısındaki yıllık büyüme büyüme, Mart 2017'den bu yana en düşük büyüme oranı olan yüzde 4.3'ten Nisan ayında yüzde 24'e yükselmişti.

2017-2019 YILLARI MAYIS AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE ÜLKELER 2019 2019 MİL.PAYI % 2018 2018 MİL.PAYI % 2017 2017 MİL.PAYI % Rusya Fed. 963 359 23,95 864 087 23,49 608 472 21,06 Almanya 410 374 10,20 436 887 11,88 295 007 10,21 İngiltere 310 004 7,71 273 203 7,43 188 102 6,51 Bulgaristan 243 933 6,06 197 324 5,36 165 625 5,73 Ukrayna 202 069 5,02 194 705 5,29 157 308 5,44 DİĞER 1 892 515 47,05 1 712 234 46,55 1 475 359 51,05 GENEL TOPLAM 4 022 254 100,00 3 678 440 100,00 2 889 873 100,00

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 23.95 ile birinci, Almanya yüzde 10.20 ile ikinci, İngiltere yüzde 7.71 üçüncü sırada yer aldı.

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