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Son dakika! Mayıs ayı turizm rakamları belli oldu

Son dakika haberi... Mayıs ayı turizm rakamları belli oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı mayısta yıllık yüzde 9.35 arttı

28.06.2019 - 11:04 | Güncelleme: HABERTURK.COMTurizm
Son dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.35 artışla 4  milyon 22 bin 254 oldu.

 

 

5 AYDA 12 MİLYON 757 BİN TURİST GELDİ

2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 oldu.

 

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
 YILLAR% DEĞİŞİM ORANI
AYLAR2017201820192018/20172019/2018
OCAK1 055 4741 461 5701 539 49638,485,33
ŞUBAT1 159 8331 527 0701 670 23831,669,38
MART1 587 0072 139 7662 232 35834,834,33
NİSAN2 070 3222 655 5613 293 17628,2724,01
MAYIS2 889 8733 678 4404 022 25427,299,35
HAZİRAN3 486 9404 505 594 29,21 
TEMMUZ5 075 9615 671 801 11,74 
AĞUSTOS4 658 4635 383 332 15,56 
EYLÜL4 076 6304 792 818 17,57 
EKİM2 992 9473 755 467 25,48 
KASIM1 652 7951 966 277 18,97 
ARALIK1 703 7891 950 705 14,49 
TOPLAM32 410 03439 488 401 21,84 
      
5 AYLIK TOPLAM8 762 50911 462 40712 757 52230,8111,30

NİSAN AYINDA ARTIŞ YÜZDE 24 OLMUŞTU

Gelen turist sayısındaki yıllık büyüme büyüme, Mart 2017'den bu yana en düşük büyüme oranı olan yüzde 4.3'ten Nisan ayında yüzde 24'e yükselmişti.

 

2017-2019 YILLARI MAYIS AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
       
ÜLKELER20192019 MİL.PAYI %20182018 MİL.PAYI %20172017 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 963 35923,95 864 08723,49 608 47221,06
Almanya 410 37410,20 436 88711,88 295 00710,21
İngiltere  310 0047,71 273 2037,43 188 1026,51
Bulgaristan 243 9336,06 197 3245,36 165 6255,73
Ukrayna 202 0695,02 194 7055,29 157 3085,44
DİĞER1 892 51547,051 712 23446,551 475 35951,05
GENEL TOPLAM4 022 254100,003 678 440100,002 889 873100,00

EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN

2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde  23.95  ile birinci, Almanya yüzde 10.20 ile ikinci, İngiltere yüzde 7.71  üçüncü sırada yer aldı.

 

 

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