28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.35 artışla 4 milyon 22 bin 254 oldu.
5 AYDA 12 MİLYON 757 BİN TURİST GELDİ
2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 oldu.
|TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
|YILLAR
|% DEĞİŞİM ORANI
|AYLAR
|2017
|2018
|2019
|2018/2017
|2019/2018
|OCAK
|1 055 474
|1 461 570
|1 539 496
|38,48
|5,33
|ŞUBAT
|1 159 833
|1 527 070
|1 670 238
|31,66
|9,38
|MART
|1 587 007
|2 139 766
|2 232 358
|34,83
|4,33
|NİSAN
|2 070 322
|2 655 561
|3 293 176
|28,27
|24,01
|MAYIS
|2 889 873
|3 678 440
|4 022 254
|27,29
|9,35
|HAZİRAN
|3 486 940
|4 505 594
|29,21
|TEMMUZ
|5 075 961
|5 671 801
|11,74
|AĞUSTOS
|4 658 463
|5 383 332
|15,56
|EYLÜL
|4 076 630
|4 792 818
|17,57
|EKİM
|2 992 947
|3 755 467
|25,48
|KASIM
|1 652 795
|1 966 277
|18,97
|ARALIK
|1 703 789
|1 950 705
|14,49
|TOPLAM
|32 410 034
|39 488 401
|21,84
|5 AYLIK TOPLAM
|8 762 509
|11 462 407
|12 757 522
|30,81
|11,30
NİSAN AYINDA ARTIŞ YÜZDE 24 OLMUŞTU
Gelen turist sayısındaki yıllık büyüme büyüme, Mart 2017'den bu yana en düşük büyüme oranı olan yüzde 4.3'ten Nisan ayında yüzde 24'e yükselmişti.
|2017-2019 YILLARI MAYIS AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
|ÜLKELER
|2019
|2019 MİL.PAYI %
|2018
|2018 MİL.PAYI %
|2017
|2017 MİL.PAYI %
|Rusya Fed.
|963 359
|23,95
|864 087
|23,49
|608 472
|21,06
|Almanya
|410 374
|10,20
|436 887
|11,88
|295 007
|10,21
|İngiltere
|310 004
|7,71
|273 203
|7,43
|188 102
|6,51
|Bulgaristan
|243 933
|6,06
|197 324
|5,36
|165 625
|5,73
|Ukrayna
|202 069
|5,02
|194 705
|5,29
|157 308
|5,44
|DİĞER
|1 892 515
|47,05
|1 712 234
|46,55
|1 475 359
|51,05
|GENEL TOPLAM
|4 022 254
|100,00
|3 678 440
|100,00
|2 889 873
|100,00
EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN
2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 23.95 ile birinci, Almanya yüzde 10.20 ile ikinci, İngiltere yüzde 7.71 üçüncü sırada yer aldı.
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