Mason Greenwood tutuklandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklandı.

Manchester United’ın genç yıldızı Mason Greenwood’un kız arkadaşı manken Harriet Robson’a tecavüz girişimi ve şiddet göstermesi gündeme bomba gibi düştü.

MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA!

Skandalın ardından Manchester United olayla ilgili, “Sosyal medyada ve haberlerdeki görüntülerin farkındayız. Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir açıklama yapmayacağız. Manchester United olarak şiddeti hoş göremeyiz” ifadelerine yer vermişti. United bir açıklama daha yaparken Greenwood'un takımla antrenmanlara ve maçlara çıkmayacağını açıkladı. Skandalın ortaya çıkmasından sonra Manchester United futbolcuları, takım arkadaşları Greenwood’u sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

TUTUKLANDI!

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.