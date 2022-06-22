Marmaris'te yangın! Rüzgar azaldı ilerleme durdu! Müdahale sürüyor

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688’i Orman personeli olmak üzere toplam 1480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.
Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.
TARIM VE ORMAN BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’te devam eden yangınlara ilişkin, "Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris’te kahraman personelimizin yangın söndürme çalışmalarını takip ediyoruz. Yangın söndürme uçaklarımızın ve helikopterlerimizin yangına müdahalesi an itibariyle başladı” ifadelerini kullandı.
"ÇOK KUVVETLİ RÜZGAR YOK"
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Marmaris'teki hava durumuna ilişkin, "Çok kuvvetli olmayan rüzgarlar var. Batı, kuzeybatıdan rüzgar esecek. Hava sıcaklığı 32-33 derece en yüksek. Marmaris'in çevresinde hava serinleyecek" bilgisini verdi.
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