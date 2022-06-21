Marmaris'te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Fotoğraf: İHA
İHA'nın haberine göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.
Fotoğraf: Haberturk.com
TAKVİYE EKİPLER YOLA ÇIKTI
Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Fotoğraf: İHA
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, çıkış nedeni araştırılıyor.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 8 DAKİKA İÇİNDE İLK MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Orman Genel Müdürlüğü Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Muğla / Marmaris'te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
#OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraf: Haberturk.com
Fotoğraf: İHA
ANTALYA KAŞ'TA YANGIN
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik ve sazlık alanda yangın başladı.
Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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