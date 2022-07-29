Marmaris'te bir orman yangını daha çıktı!

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre, İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Fotoğraf: DHA
YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN KONUMDA
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Fotoğraf: DHA
Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Fotoğraf: DHA
ALEVLER OTELE SIÇRADI
Öte yandan alevler İçmeler'de bir uygulama otelinin çevresini sardı.
Fotoğraf: DHA
Habertürk TV'ye konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Alevlerin sıçradığı uygulama otelindekiler tahliye edildi. Yangın ayrıca bölgede bir villaya da sıçradı" dedi.
Fotoğraf: İHA
7 HELİKOPTER VE 5 UÇAK MÜDAHALE EDİYOR
İHA'nın haberine göre de, İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor.
Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.
Fotoğraf: İHA
Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.
BAZI BİNALAR YANGINDAN ETKİLENDİ
İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre de bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı öğrenildi. Ayrıca 13 evin de boşaltıldığı kaydedildi.
Fotoğraf: İHA
BÖLGE DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Yangın bölgesinden gelen son bilgilere göre, Sahil Güvenlik unsurları tarafından helikopterlerin ve uçakların su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!