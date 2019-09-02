02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray transferin son gününde bir bomba daha patlattı! Sarı-kırmızılılar gizlice İstanbul'a getirdiği 26 yaşındaki orta saha Mario Lemina'yı 1 milyon Euro'luk bedelle Southampton'dan resmen kiraladı.
Yapılan anlaşmada 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğu da belirtilirken Lemina'nın 2 milyon 50 bin Euro garanti ücret kazanacağı da kaydedildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Mario Lemina, Galatasaray'a transferini tamamlayan imzayı attıktan sonra sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ikinci başkan Aburrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da hazır bulundu.
Ziyaret esnasında Başkan Mustafa Cengiz ve Lemina, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.
Başkan Cengiz şu ifadeleri kullandı:
“Az zamanda çok işler yapmaya çalıştık ve umarım başarılı olduk. Özellikle Fatih Terim Hocamız liderliğinde vereceğimiz ve geçen sezonlara göre çok daha zorlu geçecek gibi gözüken yarışta şampiyon titrimizi korumayı diliyoruz. Bunun için teknik heyetimizin çok geniş bir kadroya ihtiyacı var. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda. Üçü de bizim için çok değerli. Diğer bütün takımlarla şampiyonluk için bir savaş, bir mücadele vereceğiz. Galatasaray dünya çapında bir takım, bir dünya devi. Lemina ve getirdiğimiz diğer tüm oyuncuları Finansal Fair-Play'in izin verdiği ölçülerde, yani optimum noktalarda bir araya getirmeye çalıştık. Neredeyse reenkarnasyon gibi bir kabuk değiştirdik. Buna da mecburuz, kendimizi yenilemek de zorundayız, çağa uymazsak geride kalırız. Bu bir yarış. Süper Lig çok saygın bir lig, öncelikle lig, sonra da dünyanın tepesine çıkma konusunda en önemli yarış olan Şampiyonlar Ligi'nde Lemina gibi değerli oyuncuların bizimle olması bizi çok mutlu ediyor. Transferlerimiz bizi seçerken, ki rakiplerimiz lütfen alınmasın, maddiyattan değil öncelikle bizi, Galatasaray adını seçtiler. Bizim yürüyüşümüze ve bulunduğumuz kulvarlara saygı duydukları için geldiler. Bu sadece Lemina'da değil tüm transferlerimizde de biz buna şahitlik ettik. Zaten ödediğimiz ücretlerde ve bonservis durumlarından bu anlaşılabilir. Kendisine tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyorum. Onun savaşçı karakteri ve fair-play ruhuna uygun duruşu Galatasaray'a yakışacak.”
İŞTE İLK SÖZLERİ: GALATASARAY'IN ADINI AVRUPA'DA DUYURMA ZAMANI GELDİ
Yeni transfer Mario Lemina ise şunları söyledi:
“Öncelikle Başkanımıza ve transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Benim de gelişimle kadronun tamamlandığını düşünüyorum, Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi.
Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular ve buraya gelmemde önemli rol oynadılar. Ben de onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”
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