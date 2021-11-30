Mansur Yavaş ile ilgili sözlere CHP’den yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından, Alparslan Türkeş'i anma töreninde yaşanan olaylar hakkında, "Üzücü olaylar yaşandı. MHP olarak, konunun üzerinde duruyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın elinin altında geliştiği hakim. Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında ülkücü nefes vardır" dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun da, Bahçeli’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile ilgili sözlerine yanıt verdi.
Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Yavaş’a destek verirken, Bahçeli’ye, “Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir” dedi. Torun, Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile ilgili sözlerine şu yanıtı verdi:
"ARKASINDA HALKIN NEFESİ VAR"
"Sayın Mansur Yavaş Ankara’nın seçilmiş belediye başkanıdır. Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı’nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir.
"ASIL KAOS ARAYAN TEHDİT DİLİNİN SAHİPLERİDİR"
Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, ‘kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler’ demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir.
"HİÇBİR BAŞKANIMIZI TEHDİTLERE YEDİRMEYİZ"
Bahçeyi şunu açık ve net olarak bilmelidir, CHP olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız."
MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim.
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