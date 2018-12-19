19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İHA'nın haberine göre, Keşan İlçe Hıfsısıhha Kurulu kararıyla ilçe merkezi ve bağlı köy okulları kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık 2019 Çarşamba günü tatil edildi.
Keşan’da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar şemsiye ile kar yağışından korunmak isterken bazıları ise hazırlıksız yakalandı.
Hava sıcaklığının 0’a kadar düştüğü Keşan’da sürücüler kendi imkanlarıyla karla kaplanan araçlarını temizledi.
Kar yağışının etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
İPSALA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Edirne'nin İpsala ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, hıfzısıhha kurulu kararıyla şehir merkezi ve bağlı köy okullarının kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Aralık Çarşamba günü tatil edildiği, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi.
MALKARA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İlçe genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Hava durumu sıfırın altında eksi 2 derece dolayında seyrediyor.
Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Malkara Kaymakamlığı tarafından ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
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