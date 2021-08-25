Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü kutlanıyor

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri 1071 Sultan Alparslan Otağı ve Türk boylarını temsil eden 16 kıl çadırının kurulduğu Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı içinde düzenlenen kortej ve açılış konuşmaları ile başladı. 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki etkinlikler, mehter takımının gösterisiyle devam etti.

"MALAZGİRT AHLAT'A 50 BÜYÜKELÇİ GELECEK"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünün gurur ve huzurunu yaşadıklarını belirtti. İlk günkü heyecanla Malazgirt'te olduklarını dile getiren Yıldız, "Hatırlamak kendine gelmektir. Bugün kendimize geliyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını unutmadığımızı, burada olduğumuzu bütün dünyaya haykıracağımız gündür. Etkinliklerimiz 3 gün sürecek. Geleneksel ata sporlarımız burada gençlerimiz tarafından deneyimleniyor. 950 yıl çok önemli. Bu yıl 70 ülkeden 50 büyükelçi bu organizasyona katılıyor. Hem Ahlat'ı hem de Malazgirt'i ziyaret edecekler. Ahlat ve Malazgirt'te eş zamanlı etkinlikler yapılıyor. Büyük bir coşku var. Dün Türk Yıldızları'nın gösterileri Ahlat semalarında hep birlikte izlendi” dedi.

Türkiye'nin 4 bir yanından kente akın akın insanların geleceğine vurgu yapan Yıldız, "Salgından dolayı 2071 kişilik hazırlık yaptık. Her 26 Ağustos'ta Malazgirt Meydanı'nda buluşuyoruz. Buradan bütün dünyaya bir ve beraber olduğumuzu haykırıyoruz. Cumhurbaşkanının hitaplarıyla 950. yıl kutlamaları sona erecek" diye konuştu.