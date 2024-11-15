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        Haberler Bilgi Son dakika: Malatya ve Rize'de deprem! 15 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Malatya ve Rize deprem ile sallandı! 15 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Malatya'da deprem oldu. 4.9 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Ardından Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan şiddetli sarsıntılar sonrası''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 15 Kasım 2024 son depremler listesi ile Malatya ve Rize depremlerinin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:32
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        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem haberleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi verilerine göre, Malatya’da deprem meydana geldi. Malatya'nın ardından bir deprem de Rize de oldu. İşte 15 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya ve Rize depremlerinin büyüklüğü, derinliği ve konumu…

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da şiddetli bir deprem meydana geldi

          4.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Şiddetli sarsıntı, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

        • 3

          RİZE’DE DEPREM!

          Malatya’da meydana gelen depremin ardından bir deprem haberi de Rize’den geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.02'de Rize'nin Hemşin ilçesinde deprem oldu.

          4.7 büyüklüğündeki deprem, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 4

          RİZE DEPREM VERİLERİ

          Büyüklük:4.7 (Mw)

          Yer:Hemşin (Rize)

          Tarih:2024-11-15

          Saat:12:02:00 TSİ

          Enlem:41.005 N

          Boylam:40.90139 E

          Derinlik:12.85 km

        • 5

          AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

          Rize'de meydana gelen deprem sonrası AFAD, ''Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

        • 6
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