Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem haberleri ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi verilerine göre, Malatya’da deprem meydana geldi. Malatya'nın ardından bir deprem de Rize de oldu. İşte 15 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya ve Rize depremlerinin büyüklüğü, derinliği ve konumu…