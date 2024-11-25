Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan AFAD, ayrıca yaptığı açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını aktaran Yerlikaya, "Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevre illerden de hissedilen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi Muhtarı Aykut Eğilmez, deprem sonrası vatandaşların büyük bir panikle dışarı çıktıklarını, olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.

AFAD verilerine göre, Doğanşehir'de saat 20.20 sıralarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Polat merkezli deprem, ilçede korku ve paniğe neden olurken, Malatya'ya merkezde de şiddetli hissedildi.

Eğilmez, 6 Şubat depremlerinde 1230 evin bulunduğu mahallede 1100 evin yıkıldığını ifade ederek, "Depremi çok şiddetli hissettik, olumsuz bir durum yok. Evlerin birçoğu 6 Şubat depremlerinde yıkılırken, ağır hasarlı olanların ise yıkımı yapıldı. O nedenle herhangi bir yıkım olmadı" dedi.

Vatandaşların deprem sonrası dışarı çıktıklarını aktaran Eğilmez, "Mahalle sakinlerinin birçoğu konteynerde yaşıyor. Kahvehanede olam vatandaşlar vardı. Deprem anında he4kss dışarı çıktı. Korku ve panik var ancak olumsuz bir durum yok" bilgisini verdi.