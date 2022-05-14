Malatya'da dehşet! 2'si bebek, 3 ölü!

Ferdi Durdu’nun haberine göre kaza, Malatya'nın Kale ilçesi Bentyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Şehmuz Er yönetimindeki 14 ABM 338 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü Şehmuz Er, 1 yaşındaki bebeği Embiya Er ile yine yakınının bebeği 1 yaşındaki Zeynep Tugaç hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Günay Er (20), Erdal ve (39), Melekşah Tugaç (38) Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri feci kazayla ilgili soruşturma başlattı.