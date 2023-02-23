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Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anı dronela görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Malatya'da 5 binanın yıkılma anı drone kameralarına yansıdı

Giriş: 23.02.2023 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anı dronela görüntülendi
Binalar bir bir çöktü! Drone görüntüledi
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatyada Çevre Yolu yakınlarında bulunan bazı binalar, ikinci depremde yıkıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi görevlilerince ilk depremin boyutunu belirlemek için çekimlerin yapıldığı sırada 5 binanın ikinci depremde yıkılma anı, dronela kaydedildi.

Kayıtta, çok katlı 5 binanın yıkılması ve sonrasında oluşan toz bulutu görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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