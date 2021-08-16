'Makas' terörü yine can aldı!

DHA

Ankara'da makas atan aracın sebep olduğu zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Feci kaza, dün saat 19.00 sıralarında Çevre Yolu Bağlum mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, havaalanı istikametinden merkeze doğru makas atarak ilerleyen 06 BEA 949 plakalı otomobil sürücüsü Burak Mansur E., aynı istikamete giden 34 CUE 831 palakalı Samet K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Samet K.'nın kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Ahmet D. yönetimindeki HD-TA-6000 yabancı plakalı araca çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazadan yara almadan kurtulan, makas atan otomobilin sürücüsü Burak Mansur E., olay yerinden kaçtı.

1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 8 YARALI

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 34 CUE 381 plakalı araç içerisinde sıkışan Mehmet Nuri Altunkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçta bulunan Samet K., Cuma K. ile Sefa K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. HD-TA-6000 plakalı araçta bulunan Tuba D., Meyra D., Feyza D., Ceylil D. ve Ahmet D. ise hafif yaralı olarak çevredeki diğer hastanelere götürüldü.

Kaza sebebiyle Çevre Yolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.