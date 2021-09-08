Makas faciayla bitti!

İstanbul'da, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak gittiği iddia edilen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, Zeytinburnu mevkiine geldiği sırada kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Motosikletteki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve üzerinde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in bulunduğu 06 HPP 54 plakalı motosiklet, Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiine geldiği esnada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez, yola savrulurken motosiklet ise yaklaşık 500 metre ileri sürüklendi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
ARAÇLAR YAN YOLA YÖNLENDİRİLDİ
Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde yolu kapatarak gelen araçların geçişini yan yoldan sağladı. Polis ekipleri kaza sırasında motosikleti kimin kullandığı belirlemek için MOBESE görüntülerini inceleme altına aldığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişiden geriye yolda kaskları kalırken, kaza sonrasında 500 metre savrulan motosiklet ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri cenazelerin kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu Edirne istikametini tekrar araç geçişine açtı.
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