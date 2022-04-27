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Trafikte makas atan magandalar kendilerini uyaran sürücünün aracına saldırdı

Hemen hemen her gün yaşanan maganda dehşetlerine bir yenisi daha eklendi. Konya'da trafikte 3 araçla makas atarak giden magandalar, kendilerini uyaran sürücünün aracına saldırdı. Trafik magandalarının araca saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi

27.04.2022 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Makas atan magandaları uyarınca saldırıya uğradı! - Güncel haberler
Makas atan magandaları uyarınca saldırıya uğradı!
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İHA

Olay, dün 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi yönüne otomobiliyle giden Ahmet A.Y., trafiği tehlikeye düşüren 3 aracın makas atarak gitmesine korna çalarak tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, trafik ışıklarına gelindiğinde araçlarından inen 4 kişi, kendilerini uyaran sürücünün aracına saldırmaya başladı.

Otomobili zarar gören sürücü Ahmet A.Y., kendisini tehdit eden magandalardan yeşil ışık yanınca uzaklaşarak kurtuldu.

TESPİT EDİLEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polise giderek şikayetçi olan Ahmet A.Y.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGS) görüntülerinden yola çıkarak saldırganların kimliklerini tespit etti.

Bu tespitin ardından polis ekipleri, Erdem P., Ersin P., Ahmet K. ve Muhammet Ali O.'yu gözaltına aldı. Tehdit ve mala zarar vermeden haklarında işlem başlatılan 4 şüphelinin, olaydan dolayı pişman olduklarını maddi ve manevi tüm zararı karşılamaya hazır olduklarını söyledikleri öğrenildi.

SERBEST KALDILAR

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 araç sürücüsüne ayrıca trafiği tehlikeye sokmaktan idari para cezası uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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