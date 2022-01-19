Mahsur kalanlara helikopterle kumanya ulaştırıldı

AA

Kara yolları ekiplerinin otoyolu açma çalışmaları sürerken, Türk Kızılay Gaziantep ve Kahramanmaraş gönüllüleri de karların temizlendiği bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara kumanya ve sıcak çorba ikramında bulunuyor.

AA'da yer alan habere göre, Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, gazetecilere, dün Pazarcık ilçesinde petrol boru hattındaki patlama sonrası meydana gelen yangın bölgesinde dağıtım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

ULAŞIM KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE BAŞLADI

Vali Gül, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.

Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KIZILAY DA DEVREDE

Yangın bölgesinden TAG Otoyolu Nurdağı bölgesine intikal ettiklerini anlatan Şerefoğlu, "Gece Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki patlama olan bölgede de ekiplerimiz sahadaydı. Şu anda yaklaşık 1000 kumanya ve 400 sıcak çorba dağıttık. Gaziantep'ten gelen arkadaşlarımız da 500 kişilik kumanya dağıttı. Ama ihtiyaç devam ediyor, birazdan takviye gelecek ve dağıtımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Şahin Akkaya da dün saat 17.00'den itibaren yolda mahsur halde beklediklerini belirterek, "Yapılan çalışmaları takdirle izliyoruz. Özellikle Türk Kızılay teşkilatının vatandaşlarımıza yapmış olduğu yardımdan dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da, "Şiddetli kar yağışından dolayı kapanan Adana-Gaziantep yolunda Kara Kuvvetlerimize ait çekiciler yol açma çalışmalarına destek sağlarken, sıhhi tahliye için görevlendirilen 2 adet helikopterimiz aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlarımıza kumanya ulaştırıyor." açıklamasında bulundu.

JANDARMA 2 TONLUK MALZEME YARDIMI

Jandarma Genel Komutanlığı, Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara 2 tonluk akaryakıt ve kumanya yardımı yaptığını duyurdu.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.