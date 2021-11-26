Mahkemeden 'BUDO iskelesi' kararı

Mudanya İskelesi’nin BUDO tarafından kullanılan 1003 metrekarelik kısmının üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesi’ne ait olduğu Bursa Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla da onaylanmış oldu.
Mahkeme, iskelenin devir kararının ancak 29 yıllık sürenin sona ermesi ile birlikte uygulanabileceği, dolayısıyla Mudanya Belediyesi’nin üst hakkı terkinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davanın reddine karar verdi.
Kullanım hakkı 1955 yılından itibaren Mudanya Belediyesi’ne ait olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen Mudanya İskelesi ile ilgili süren davada mahkeme, Mudanya Belediyesi’ni haklı buldu.
Büyükşehir Belediyesi; Bakanlar Kurulu kararıyla kendisine devredilen ve şu ânda BUDO seferleri için kullanılan iskeleyle ilgili Mudanya Belediyesi’nin 29 yıllık üst hakkının kaldırılmasına yönelik mahkemeye başvurmuştu. Mudanya Belediyesi ise Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilen üst hakkının 29 yıllık süre dolmadan kaldırılamayacağını, Büyükşehir Belediyesi’nin tescil ve terkîn (tapudaki şerhin üzerinin çizilmesi) ile ilgili dava açmaya hakkı olmadığını savundu.
Mudanya İskelesi olarak da bilinen Uluslararası ISPS kodu olan iskelenin Büyükşehir Belediyesi’ne haksız yere tahsis edildiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya Arabalı Vapur Yanaşma Yeri’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kullanımının devredilmesi kararının ancak 29 yıllık sürenin sona ermesi ile birlikte uygulanabileceği, dolayısıyla üst hakkı terkinin yerinde olmadığına yönelik İlk Derece Mahkemesi kararı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından tescillenmiş oldu. Her zamanki gibi bir davamızdan da haklı çıktık."
"Göreve geldiğimizde Mudanya'mızın ve Mudanyalıların hakkını koruma sözü vermiştik. Geldiğimiz süreçte mücadelemiz sonuç verdi. Haksız kullanımdan dolayı Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi’ne ecr-i misil (benzeri kadar kira ücreti) ödemekle yükümlü olacaktır" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!