Mahir Polat'a ev hapsi kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi. İşlemleri tamamlanan Mahir Polat, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

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Basın mensuplarına açıklama yapan Polat, herkese selamlarını ileterek, "Benim için zor bir an, dostlarım içeride ben buradayım. Şu an sadece dinlenmem lazım. Çok yorgunum." dedi.

Polat, 1-2 saat önce tansiyon kontrolünden geçtiğini ifade ederek, "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş bunu biliyorum. İnsanlar ne yazdı bilmiyorum. Çünkü onlara bile ulaşamadım ama kalpten hakikaten bu toprakların insanını hem seviyorum hem çok güveniyorum. Hepinize çok sevgiler." ifadelerini kullandı.

Polat, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Evine doğru yola çıkan Polat'ın, aracı kendisinin kullandığı görüldü.

ANJİYO OLMUŞTU

Cezaevinde tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edilmiş ve anjiyo olmuştu. Yeniden cezaevine götürülen Polat'ın şikayetlerinin devam etmesi üzerine tahliyesi talep edilmişti.

REKLAM YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polat'ın ev hapsi kararıyla ilgili sosyal medyadan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Tutuklu yargılamanın istisna olduğu hukuk sistemimizde, Mahir Polat hakkında sağlık durumu gözetilerek verilen ev hapsi kararını geç de olsa doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Adaletin, insan haklarının ve vicdanın üstün geldiği bir Türkiye umuduyla… Tutuklu yargılamanın istisna olduğu hukuk sistemimizde, Mahir Polat hakkında sağlık durumu gözetilerek verilen ev hapsi kararını geç de olsa doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum.



Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’a geçmiş olsun… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 9, 2025