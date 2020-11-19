DHA

Olayda, 16 Kasım saat 01.50 sıralarında evinin önünde çıkan silahlı kavgaya pencereden bakan Şafak Dinç, pompalı tüfekle açılan ateşle gözünden yaralandı.

DHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan Dinç, sağ gözünü kaybetti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada, aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A'nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda, müzisyen Dinç'in yaralandığını belirledi.

Ekipler, E.G., R.K., Ş.U., A.A. ile olaya karışan D.Y. (20) ve M.K'yi (20) aynı gün yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, R.K. ve Ş.U. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.