Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de madencilik sektörü derinden ve sessizce de olsa gelişmesini sürdürüyor. Her yıl, bir önceki yıla göre ihracat artıyor. Arama ve üretim faaliyetleri, zaman zaman gündeme gelen çevreyle ilgili tartışmalı uygulamalara karşın alanını genişleterek devam ediyor. Kamuoyu tepkisine de yol açan madencilik faaliyetleri, kurallı arama ve üretim çalışmalarını da etkiliyor. Madenciler, bu nedenle sahada, arama ve üretim faaliyetleri sırasında sorun yaşadıkları için Ankara’ya çıkarma yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN BOYUTLARI

Bu görüşmenin ayrıntısına girmeden önce madencilik sektörüne daha yakından bakalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis’te dün bakanlığının bütçe sunumunda, maden potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Dönmez, “2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2019'da 4,31 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz maden ve enerji hammadde kaynak potansiyelinin ortaya konulması için yürütülen yoğun çalışmalarımız neticesinde, 1935'ten bu yana yapılan 10,4 milyon metre sondajın 7,4 milyon metresi 2003-2020 döneminde yapılmış ve yıllık 60 bin adet olan analiz/test kapasitemiz 600 binin üzerine çıkartılmıştır” dedi.

Dönmez, son 18 yılda yaklaşık olarak 11 milyar ton kömür, 311 ton altın, 2 bin ton gümüş, 5 milyon ton kurşun-çinko, 3 milyon ton bakır, 83 milyon ton demir, 2 milyon ton krom, 98 milyon metreküp mermer, 21 milyar ton sodyum sülfat, 243 bin ton Nadir Toprak Elementi (NTE),24 bin ton uranyum, 8 bin ton toryum, 6 milyon ton lityum keşfi yapıldığını söyledi.

MECLİS’TE TOPLANTI

Kılıçdaroğlu ile madenciler arasında Ankara’da Salı günü Meclis’te gerçekleştirilen toplantıda, bu sektör masaya yatırıldı. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı yönetiminde bulunan madenciler ve işletmeciler, Kılıçdaroğlu’na, CHP’li il, ilçe ve merkez örgütünde bazı yöneticilerin söz, yorum ve eylemlerinin madencilik sektörüne olumsuz etkide bulunduğunu söyledi. Bu sektörün, Türk ekonomisine milyarlarca dolar katkıda bulunduğunu, binlerce istihdam yarattığını kaydetti. Madenciler, Kılıçdaroğlu’ndan bu konuda yardımcı olmasını istedi.

“ÇEVREYLE BARIŞIK MADENCİLİK”

Kılıçdaroğlu, Türk ekonomisi açısından “çevreyle barışık” madencilik faaliyetlerinin öneminin farkında olduğunu belirtti ve madencilik faaliyetlerini etkileyebilecek girişimlerin karşısında olduğu mesajını verdi. Sektör temsilcileri, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, “Sektörü ve sahada yaşananları anlattık. Sektörle ilgili bazı sorunları gündeme getirdik. Olumlu bir görüşme oldu” dedi.