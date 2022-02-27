Macaristan sınırında yürek yakan kareler!

AA

Macaristan Szabolcs-Szatmar-Bereg polis merkezinin açıklamasında, Ukrayna-Macaristan sınırından 24 Şubat'ta 19 bin 978, 25 Şubat'ta 19 bin 618, dün de 23 bin 140 kişi olmak üzere toplam 62 bin 736 kişinin giriş yaptığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Ukrayna-Macaristan sınırındaki 5 sınır kapısının da tam kapasiteyle çalıştığı kaydedilen açıklamada, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edildiği, hiç kimsenin geri çevrilmediği ifade edildi.