26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belli oldu. Kredi Yurtlar Kurumu, ilk defa ödeme yapılacak öğrenciler hakkında bilgilendirme yayınladı. Böylelikle KYK bursları ne zaman yatacak? sorusu da cevap bulmuş oldu. İşte 2019 KYK burs ödeme tarihleri
KYK KREDİ BURS ÖDEME TARİHLERİ 2019
İlk defa burs ve kredi burs müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.
TC KİMLİK NUMARASI SON HANESİ
0 ile bitenler 27 Kasım
2 ile bitenler 28 Kasım
4 ile bitenler 29 Kasım
6 ile bitenler 30 Kasım
8 ile bitenler 1 Aralık
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.
2019 - 2020 döneminde öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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