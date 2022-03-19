Kuyumcuda yaşandı kameraya yansıdı! Susturuculu dehşet!

Son dakika haberler... Ağrı'da, dün saat 16:41'de Doğubayazıt ilçesi Ağrı Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda akılalmaz bir olay meydana geldi.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre üzerinde mont ve başında başlığı, yüzünde maske, elinde ise siyah bir poşet olan saldırgan, susturucu takılı tabanca ile kuyumcuya girip iş yeri sahibi Kazım Aytaç´a peş peşe ateş etti.
ÖLMEDİĞİNİ ANLADI YİNE ATEŞ AÇTI
Yazıhanenin diğer kapısından kaçmak isteyen Aytaç, kanlar içerisinde kaldı. Aytaç´ın peşinden gelen saldırgan, kuyumcunun ölmediğini anlayınca birkaç el daha ateş etti.
KUYUMCU TEDAVİ ALTINA ALINDI
Saldırgan, panikle kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aytaç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi´ne, ardından da Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.
5 KURŞUNLA YARALANDI DURUMU AĞIR
Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Aytaç´ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan olayların büyük bir üzüntü yarattığını söyleyen Doğubayazıt Kuyumcular Odası Başkanı Murat İsmailoğulları şanları söyledi:
"Bugün olay saat 16.41 gibi meydana geldi. Yüzü kapalı olan saldırgan, elinde susturucu takılı silahı ile dükkana geliyor. Meslektaşımızı yazıhanesinde otururken kapıyı açıp ateş ediyor. Kurşunlar, omurilik bölgesine, karın boşluğuna, akciğer ile kalbine isabet etmiş. Ona rağmen meslektaşımız yardım çığlığında bulunuyor.
"SOYGUNCU MESLEKTAŞIMIZI DARP EDİYOR"
Bu esnada saldırgan elindeki poşete vitrinden aldığı bir kolye takımını, bilekliğini yere düşürerek kolyesini silahı ile birlikte poşete koyup mağazadan çıkıyor. Meslektaşımız bu arada yardım için bağırırken soyguncu meslektaşımızı darp ediyor.
"OLAYIN SOYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Ürünü aldıktan sonra çıkıp gidiyor. O esnada sağlık ekiplerine haber veriliyor. Polis ve sağlık ekipleri geliyor. Meslektaşımız, önce Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi´ne sonra da Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk ediliyor. Olayın bir soygun girişimi olduğunu düşünüyoruz. Meslektaşımız çok olumlu bir insandı. Kimse ile kavgası olmaz. Mülayim bir insandı. Bu olayın bir husumet sonucu olabileceğini söyleniyor. Fakat biz şahsın iş yerine girip iş yeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra vitrine yönelmesini ve o tedirginlikle sadece bir ürünü alıp poşete koyup uzaklaşması olayını, soygun girişimi olarak düşünüyoruz.
Burada yaklaşık bir buçuk ay önce de bir kuyumcu dükkanı daha soyulmuştu. Bizler bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Kuyumcular adına çarşı polisi tahsis edilmesini, gece güvenliği içinde caddelerde bekçi güvenliğinin olmasını talep ediyoruz."
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Öte yandan polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olayın soygun girişimi mi yoksa husumet mi olduğu araştırılıyor.
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