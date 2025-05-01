Kütahya'da deprem! 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Kütahya deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği
Son dakika haberi: Kütahya deprem ile sallandı. AFAD, depremin merkez üssünü Simav olarak açıkladı. 10,66 kilometre derinlikte kaydedilen şiddetli sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Kütahya'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Kütahya deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği...
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Son dakika haberine göre, Kütahya’da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Simav merkezli depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri Kütahya deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. İşte, İşte 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
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KÜTAHYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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BÖLGE BEŞİK GİBİ!
Kütahya'da 25 Nisan'da saat 07.23'te merkez üssü Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 07.29'da ise 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.
Saat 10.20'de yine Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Peş peşe yaşanan sarsıntılar sonrası Simav ve Pazarlar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.
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