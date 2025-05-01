Son dakika haberine göre, Kütahya’da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Simav merkezli depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri Kütahya deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. İşte, İşte 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.