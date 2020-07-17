Kurban Bayramında kısıtlama olacak mı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya davetiyle ilgili olarak "Namazla ilgili daveti Diyanet yapacak. 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek." dedi. Dünyadan gelen açıklamalar hakkında konuşan Erdoğan "Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Kararımız siyasi değil. Milletimizin özeli, bizim de gençlik hayalimizdi" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı konusunda ise "Gündemimizde yok ama Bilim Kurulu değerlendirme yapacak" diye konuştu. Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çalışmalar hakkında konuşan Erdoğan, "Ermenistan işgalci. İşin buralara geleceği belliydi. Biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar destek vereceğiz" ifadelerini kullandı. Libya konusunu değerlendiren Erdoğan, "Hangi sorumluluğu aldıysak, bunu devam ettireceğiz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Mısır'ın attığı adımlar illegal bir sürecin içerisinde olduklarını gösteriyor" dedi