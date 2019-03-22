Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ortak basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından başlıklar;

"Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz."

"Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz."

"Müslümanların karşılaştığı sorunlar ile bunların çözümü konusunda çok taraflı uluslararası platformlarda süreklilik arz edecek şekilde hep birlikte çalışmamız önemlidir. Bu tür saldırılar İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir mekanizma tarafından yakından izlenmeli, kayıt altında tutulmalı ve bunlar Batı dünyası ve kamuoyları nezdinde kararlı bir şekilde gündeme getirilmelidir."

İİT Genel Sekreteri Useymin: "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir. Biz dillerimizi yumuşatmazsak, Müslümanlara karşı nefret söylemini engellemezsek bu tür saldırılar devam edecektir."

Useymin: "(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bu saldırı, aslında bizim için bir dönüş noktası sayılabilir. Müslümanlara yapılan bu saldırı, türünün en vahşi örneğiydi. Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırı hiçbir şekilde atacağımız adımların azaltılmasına ya da bitirilmesine engel olamayacak."

TERÖRİSTLE İLGİLİ KARARINI AÇIKLADI

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirtti.

Winston Peters, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın açılışında konuştu.



"Selamün Aleyküm" diyerek konuşmasına başlayan Dışişleri Bakanı Peters, "Öncelikle Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetlerinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Yeni Zelanda kabinesinin iki üyesi olarak bugün buraya gelmenin çok önemli olduğunu inandığımız için buradayız. Bugün kabine temsilcisi olarak iki kişi geldik. Temel amacımız; Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıyı ne kadar lanetlediğimizi ifade etmektir. Dışişleri bakanlığından meslektaşlarımızda programlarını değiştirerek bu önemli, toplantıya katıldılar. Gerçekten çok zorlayıcı şartlar altında yaşıyoruz" dedi.

"YENİ ZELANDA TARİHİNİN EN BÜYÜK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI"



Terör saldırısıyla ilgili konuşan Peters, "1 hafta önce Yeni Zelandalı olmayan bir korkak hepimizi terörize etmeye çalıştı. Ülkemizi parçalamaya çalıştı. Geçen Cuma Yeni Zelanda'da Cuma namazını kılmak amacıyla camiye giden kişiler tamamen korkak menfur bir saldırıya maruz kaldı. 50 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Bu noktadan itibaren söz konusu kişi Yeni Zelanda kanunlarına tabi olacaktır. Hayatının geri kalan kısmını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir. Ancak bu konuda araştırılmadık bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez. Ama kurbanların ailelerinin adalete kavuşacaklarını garanti edebiliriz" diye konuştu.

PETERS'TAN ATATÜRK MESAJI

"On yıllardır devam ettiğimiz dengeli dostluğumuzu sürdürmek istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Yeni Zelandalı askerler için ne kadar bağışlayıcı olduğunu biliyoruz, Avusturalya askerlerine de aynı şekilde yaklaştı, Türkiye'yi bu şekilde düşünüp hatırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT'E TEŞEKKÜR ETTİ

Peters, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından Haluk Levent ile bir süre sohbet etti.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, Çanakkale'deki konserinin gelirini Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlayan Haluk Levent'e teşekkür etti.

Yardımın ülkeleri için önemine dikkati çeken Peters, "Çanakkale'deki konserin gelirinin ülkemizdeki terör mağdurlarına gönderilmesi bizi çok mutlu etti. Ülkemizdeki kardeşlik adına önemli bir yardım." dedi.

Şarkıcı Haluk Levent, "Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile görüştük. Yeni Zelanda medyası ve Büyükelçi bu yardımın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek beni toplantı çıkışına davet etti. Burada Sayın Peters ile konuştum. Bana teşekkürlerini iletti. Onlara ve ailelerine sahip çıktıkları için ben de kendilerine teşekkür ettim. Yeni Zelanda'da yaşayan Müslümanlardan da güzel dönüşler aldım. Dayanışmayı artırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.