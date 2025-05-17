Kremlin, perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan ancak Rus lider Putin'in gelmemesi nedeniyle yapılamayan Putin-Zelenskiy zirvesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kremlin, belirli şartlarda anlaşılırsa Putin ve Zelenskiy arasında bir zirvenin gerçekleşebileceğini duyurdu.

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ABD Başkanı Trump'la görüşmenin yarar sağlayabileceğini düşündüklerinde bunu duyuracaklarını belirten Kremlin, "ABD ile bir temas halinde değiliz" dedi.

"İstanbul görüşmelerinin ardından önümüzdeki ilk adım mahkum takası" açıklamasını yapan Kremlin, "Görüşmelerde öne sürdüğümüz şartlar hakkında bir yorum yapmayacağız. Müzakereler kapalı kapılar ardında yapılır" dedi.