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        Haberler Dünya Son dakika: Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması | Dış Haberler

        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, iki ülkenin belli mutabakatlara varması halinde görüşebileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:56
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        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
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        Kremlin, perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan ancak Rus lider Putin'in gelmemesi nedeniyle yapılamayan Putin-Zelenskiy zirvesiyle ilgili açıklama yaptı.

        Kremlin, belirli şartlarda anlaşılırsa Putin ve Zelenskiy arasında bir zirvenin gerçekleşebileceğini duyurdu.

        ABD Başkanı Trump'la görüşmenin yarar sağlayabileceğini düşündüklerinde bunu duyuracaklarını belirten Kremlin, "ABD ile bir temas halinde değiliz" dedi.

        "İstanbul görüşmelerinin ardından önümüzdeki ilk adım mahkum takası" açıklamasını yapan Kremlin, "Görüşmelerde öne sürdüğümüz şartlar hakkında bir yorum yapmayacağız. Müzakereler kapalı kapılar ardında yapılır" dedi.

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