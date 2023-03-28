Kredi kartı dolandırıcılarına 'Gün Batımı' operasyonu!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mağdur ifadesinde “Ödemeyi kredi kartı ile yapmak istedim. Ancak çalışanlar kredi kartımdan ödeme yapılmadığını belirterek iki üç kez pos makinesinden kartımdan çekim yaptılar. Daha sonra kredi kartımın kaybolduğunu söylediler. Hesaplarıma baktığımda hesabımdan 147 bin lira para çekildiğini gördüm. Beni kandırıp dolandırdılar şikayetçiyim" dedi.

İzmir’de 3 ay önce polise başvuran M.D. ifadesinde, Almanya’dan tatil için İzmir’e geldiğini ve bir eğlence mekanında ödeme yaparken dolandırıldığını iddia etti.

BİRÇOK MAĞDUR ÇIKTI

Bu şikayetin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis olayla ilgili çalışma yaparken, bu yöntemle mağdur olan birçok vatandaşın şikayeti gelmeye başladı. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇIKTI

Yapılan bazı şikayetlerde kimi müşterilerin darp edilerek veya içeceklerine uyuşturucu madde konularak etkisiz hale getirildikleri ve kredi kartlarının ele geçirildiği ifade edildi. Derinleşen çalışmada polis bu yöntemle müşterileri tuzağa düşüren organize suç örgütünü tespit etti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.