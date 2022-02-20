Kraliçe Elizabeth Kovid-19'a yakalandı

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hafif semptomlar gösterdiği ve doktor gözetiminde olduğu ve uygun yönergeleri takip edeceği belirtildi.

Diğer yandan 10 Şubat tarihinde Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Prensin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiş, süreci evde izole olarak atlatmıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip 9 Nisan'da 99 yaşında hayatını kaybetmişti. Törene koronavirüs kısıtlamaları kapsamında 30 kişi katılmıştı.