Ağrı'nın Patnos ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında, Patnos- Dedeli yolunda, park halindeki araçla ilgili ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sürücünün silahla vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, sürücünün, Pirömer Köyü güvenlik korucusu Mustafa Maral olduğu tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre olay yerinde yapılan incelemenin ardından Maral'ın cansız bedeni, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, korucu Mustafa Maral'ı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.