Haftalık vaka sayısı açıklandı: Tehlikeli artış!

DHA

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz arasında vaka sayısı 226 bin 532 oldu, 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişi koronavirüse yakalandı. DHA'nın aktardığı habere göre; koronavirüsten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

4-10 Temmuz arasında 117 bin 95 vaka tespit edilmiş, 31 kişi yaşamını yitirmişti. Bir önceki haftaya göre vaka sayısındaki artış 109 bin 437'ye ulaştı. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184'e yükseldi.