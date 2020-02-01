DHA

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül 'koronavirüs' salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından dünya genelinde birçok havayolu şirketi uçuşları durdurma ve sefer sayılarını azaltma kararı aldı. Çin'den Türkiye'ye yolcu taşıyan başta THY olmak üzere bazı Çinli havayolu şirketleri de İstanbul uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

THY'NİN 4 UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ

DHA'da yer alan habere göre THY'nin Çin'de bulunan 4 uçağı, bu sabah saatlerinde Pekin, Şangay, Xian ve Guangzhou seferleriyle İstanbul'a son yolcularını taşıdı. Çoğunluğu yabancılardan oluşan uçaklarda bulunan Türk yolcular da yer aldı. Çin'de yaşayan bazı Türk vatandaşları seyahatlerinin önceden planlandığını ama seferlerin iptal olması nedeniyle Türkiye'ye dönememe riski nedeniyle endişelendiklerini dile getirdi.

DÖNEMEME RİSKİ NEDENİYLE DÖNDÜLER

Çin'de yaşayan ve Türkiye'ye dönen yolculardan Sinan Bükcü, biletini bir ay önce aldığını ancak son seferi kaçırması durumunda İstanbul'a gelmesinin çok zor olacağını dile getirdi. Guangzhou'da yaşadığını söyleyen Bükcü, koronavirüs konusunun bir aydır gündemde olduğunu ancak son iki haftada ciddi boyutlara ulaştığını aktardı.

"SOKAKLAR BOŞ, DÜKKANLAR KAPALI"

Bükcü, "Wuhan'da durum çok daha kritik bir durumda. Guangzhou'da da sokaklar boş, dükkanlar, kafeler kapalı. İnsanlar işlerine gidemiyor. Her şey durmuş Çin'de. Guangzhou'dan THY ile bu son uçuştu. Ben de biletimi bir ay öncesinden almıştım. Bu uçuşu kaçırsaydım Türkiye'ye dönmem çok zor olacaktı. Sadece THY değil birçok havayolu uçuşlarını iptal ediyor. Şu an belirsiz bir dönemdeyiz. Çoğunlukla yabancılar çok endişe içinde.

"BİR SÜRE ÇİN'E GİTMEYECEĞİM"

Çinliler 2003'teki Sars'tan dolayı tecrübeliler. Onlarda çok fazla da panik hali yok. Ancak Türkler ve yabancı arkadaşlarımız bir an önce ülkelerine dönmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Uçuşlar da iptal olduğu için bir müddet Çin'e dönmem diye düşünüyorum" dedi.

"SON SEFERLE GELDİM"

10 yıl önce eğitim için gittiği Çin'de iş hayatına atılan Can Kahyaoğlu ise şunları söyledi: "Çin yeni yıl tatilinde genellikle Türkiye'ye geliyorum. İlk kez bu sene yeni yıl tatilini Şangay'da geçireyim dedim ancak bir anda bu virüs patladı. Önce önemli olmadığı söylendi. Tedbir amaçlı maske takılması istendi. Ancak bir süre sonra virüsten etkilenenlerin sayısı her gün artmaya başladı. İnsanlar da ciddi şekilde endişelenmeye başladı. Ben de dönme kararı aldım. Çünkü Wuhan şehri karantinaya girdi. Tanıdıklarım bana "eğer artış hızı bu şekilde devam ederse yeni önlemler gelecek ve gelmeye başladı. Uçuşlar durduruldu. Ben de şanslı olarak THY'nin son uçuşuyla geldim.

"ŞANGAY DA KARANTİNAYA ALINABİLİRMİŞ"

Duyduğumuz kadarıyla yeni alınan önlemlerden biri de Wuhan dışında da bütün Çin genelinde toplu taşıma, metro ve otobüs seferleri iptal olmaya başladı. Artış hızına göre Şangay'ın bile karantina altına alınması durumu olabilir ve bu durumda şehir dışına hiç çıkamama gibi bir durum olabilir belki. Böyle bir risk olduğu için ben de gelmek istedim."

TERMAL KAMERA KONTROLLERİ SÜRECEK

Öte yandan Çin uçuşlarının durdurulmasına rağmen İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong ve Taipei'den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulamasının devam edecek.

ÇİN'DEKİ HAVALİMANLARINDA SESSİZLİK HAKİM

THY'nin de aralarında olduğu birçok havayolunun uçuşları iptal etmesinin ardından Çin'deki havalimanlarında ise sessizlik hakim. Çin'in en yoğun havalimanlarından biri olan Baiyun Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan sessizliğin ve boş terminalin görüntüleri, Guangzhou'dan İstanbul'a gelen bir yolcu tarafından kaydedildi.