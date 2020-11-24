Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI YÜKSELİYOR

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.'' dedi.

EN ÜST SEVİYEDE

Bugünkü verilere göre yeni hasta sayısı ve can kaybı en üst seviyeye ulaştı... Son 10 günün tablosuna bakıldığında hasta sayısında iki kattan daha fazla bir artış dikkat çekerken günlük vaka sayısının can kaybına oranla iki kat olduğu gözlendi.

YENİ CAN KAYBI SAYISINDA DÜNYADA 11'İNCİ SIRADAYIZ

Dünya genelindeki sıralamada 490.916 hasta sayısı ile 24'üncü sırada yer alan Türkiye, 24 Kasım'da açıklanan hasta sayılarına göre dünyada 12'inci sırada. Salgının başından bu yana 12.672 can kaybının kaydedildiği Türkiye, bu alandaki dünya sıralamasında 21. sırada bulunuyor. 24 Kasım tablosunda ise Türkiye 11'inci sırada yer aldı.

GÜNLÜK ÖLÜ SAYISINDA 11'İNCİ SIRADAYIZ

1. İtalya 853

2. İngiltere 608

3. Polonya 540

4. Rusya 491

5. İran 483

6. ABD 457

7. Meksika 250

8. Almanya 212

9. Romanya 196

10. Ukrayna 188

11. Türkiye 1 61