İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa: 2456 can kaybı!

AA

Yeni tip koronavirüs salgını Avrupa kıtasını tam anlamıyla vurdu. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte, 853 artarak 51 bin 306'ya yükseldi.

İTALYA'DA 24 BİN 232 VAKA

AA'da yer alan habere göre İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 232 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 455 bin 22 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 798 bin 386'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 816'ya yükseldi.

İSPANYA'DA 24 SAATTE 537 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 537 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 bin 228 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bu rakam, salgında ikinci dalganın başladığı eylül ayından bu yana kayda geçen en yüksek günlük can kaybı sayısı oldu.

Bakanlık, son 7 günde 1232 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 43 bin 668'e çıktığını bildirdi. Ayrıca dün 1 milyon 582 bin 616 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 12 bin 228 artışla 1 milyon 594 bin 844'e çıktığı kaydedildi.

İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 608 CAN KAYBI

İngiltere'de son 24 saatte 608 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 299 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu son 45 günde görülen en düşük günlük vaka sayısı oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794'e yükseldi. Ülkede toplam ölü sayısı 55 bin 838'e ulaştı.

FRANSA'DA 24 SAATTE 458 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 155 artışla 2 milyon 153 bin 815'e çıktı.

4 BİN 289 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Hastanelerde 4 bin 289'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 622 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 87 artışla 154 bin 679'a yükseldi.