31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyayı saran küresel pandemi Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. TÜRK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "Covid-19 ile mücadelede yeni tedbirler alınmalıdır" dedi. Ortaya çıkacak gelir kaybının da karşılanması gerektiğinin belirten Atalay açıklamada şunlara dikkat çekti:
"ÇALIŞANLAR İÇİN TEDBİR ALINMALI"
“Ülkemizi ve bütün dünyayı tehdit eden Covid-19 salgınına karşı etkin bir mücadele için alınan önlemlere ek olarak çalışma hayatına ilişkin aşağıdaki tedbirlerin de hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışma hayatında alınacak bu tedbirler hem salgının yayılmasını engellemek hem de işçilerin ve tüm çalışanların sağlığını ve işini korumak açısından gereklidir. Salgını önleme konusunda kamu otoritelerinin gerek sosyal yaşam için gerekse işyerlerindeki üretim süreçlerini kapsayan iş sağlığı ve güvenliği için aldığı ve alacağı tedbirleri hayati önemde görüyoruz.”
"İŞTEN ÇIKARMALAR YASAKLANSIN"
İHA'da yer alan habere göre Atalay, ülkenin en kısa sürede ve el birliği ile bu ağır felaketin üstesinden gelmesi dileğiyle şu tedbirleri alınması gerektiğini kaydetti:
- Covid-19 salgını süresince işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Covid-19 salgınının yeni bir işsizlik dalgasına yol açmaması, işin ve işçinin gelir sürekliğinin sağlanması için Covid-19 ile mücadele döneminde işverenin iş sözleşmesini fesih imkânı askıya alınmalıdır.
"BÜTÜN İŞLER 15 GÜN DURDURULMALI"
- Covid-19’a karşı mücadele kapsamında zorunlu ve acil mal ve hizmet üretimi hariç olmak üzere, en az 15 gün süreyle, bütün işlerin durdurulması işçilerin korunması ve salgının yayılma hızının önlenmesi için önem arz etmektedir.
- İşten çıkarılmaların ve işlerin durdurulmasının yol açacağı gelir kaybına karşı İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları hızla devreye sokulmalı, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işçi açısından gerekli olan koşullar kaldırılmalıdır.
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"GELİR DESTEĞİ SAĞLANMALI"
- Küresel salgın nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan bütün işçilere işveren, İşsizlik Sigortası Fonu ve devlet tarafından gelir desteği sağlanmalıdır. İşten çıkarılmaların izlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde Üçlü Danışma Kurulu bileşimine uygun bir izleme ve denetim mekanizması kurulmalıdır.”
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