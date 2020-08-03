Türkiye'de son 24 saatte 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.

BAKAN KOCA: ENDİŞE DUYUYORUZ

Bakan Koca, ''Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.'' dedi.

YENİ VAKA BİN SINIRINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın endişesi yeni vaka sayılarına da yansıyor. Son günlerde bin sınırında olan yeni vaka sayılarında düşüş görülmüyor.

1 Ağustos: 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu. 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi.

2 Ağustos: 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

31 Temmuz: 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 674'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 239 test yapılırken, 967 yeni vaka tanısı konuldu.

30 Temmuz: 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 659'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 712 test yapılırken, 942 yeni vaka tanısı konuldu.

29 Temmuz: 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.