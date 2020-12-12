Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 29 bin 136

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi, 222 hasta ise hayatını kaybetti...

"DURAĞAN OLMASI SEVİNDİRİCİ

"Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici." ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım." uyarısında bulundu.



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